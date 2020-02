Jessica Athayde: "Não podia recusar ser jurada"

Sara Oliveira Hoje às 15:16 Facebook

Jessica Athayde está de volta ao trabalho, oito meses depois de se estrear como mãe, e não podia estar mais satisfeita. A atriz junta-se ao rol de jurados de "Dança com as estrelas", na TVI, assumindo o lugar antes ocupado por Alexandra Lencastre.

"Fiquei muito feliz com o convite e confesso que estou ansiosa por começar", assumiu em conversa com o JN, notando que aceitou o desafio à primeira. "Como recusar um convite destes? Vai ser incrível acompanhar a evolução de todos e aprender muito com o Cifrão e senhor Alberto", acrescentou, entusiasmada.

"Saudades de representar"

Depois de dedicada em exclusivo à maternidade nos últimos meses, diz que "este projeto é perfeito para regressar ao trabalho". "Não me ocupa o mesmo tempo que uma novela", reconhece Jessica, assegurando contudo já ter "saudades de representar". Mas "tudo a seu tempo" e a seguir ao desafio que amanhã, à noite, agarra para se "divertir muito e torcer por todo os concorrentes". "A minha avaliação vai prender-se mais com as questões de atitude, energia e entrega. Obviamente que não sou expert em dança, pelo que não faz sentido por aí", antecipou, prevenindo os mais críticos.

Jessica Athayde chegou a participar na edição anterior do programa, apresentado por Rita Pereira e Pedro Teixeira, mas desistiu por estar grávida de Oliver. "Estou a amar dedicar o meu tempo ao meu filho e é possível que isso se reflita no que passo para fora", afirmou, justificando a serenidade que agora a descreve. Um estado diferente do que viveu na gravidez, fase que detestou. Mas tudo mudou quando pegou no menino pela primeira vez. Agora, "estou a adorar ser mãe, apesar de não ser nada fácil. É um dia de cada vez, aprendo todos os dias com ele e acho que, modéstia à parte, estou no bom caminho", confessou.

Totalmente rendida ao papel da vida real, Jessica até deixa em aberto aumentar família. "A minha gravidez foi muito complicada, mas o amor que sinto pelo meu filho já me fez esquecer os momentos mais difíceis", garante. E a verdade é que Diogo Amaral, ator e pai de Oliver, já disse que gostaria de ter mais filhos e, de preferência, com ela. O casal separou-se em outubro do ano passado, mas continua muito próximo, pois "quando existe um filho na equação ele será sempre a prioridade". "Portanto, apenas temos de nos focar no bem-estar dele", frisa Jessica, sem alimentar qualquer especulação.