Jéssica Athayde recorda anorexia nervosa

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Jessica Athayde recordou, esta quinta-feira, a anorexia nervosa de que foi vítima e confessou que, na época, chegou a pesar cerca de 42 quilos. A atriz marcou presença no programa “Você na TV!” e, quando apresentava a nutricionista que a acompanhou durante a gravidez, recordou o distúrbio alimentar que sofreu há alguns anos e revelou que perdeu as forças para levantar-se da cama devido ao baixo peso. “A Tâmara recebeu-me [no consultório] às oito da noite onde eu fiquei até à meia-noite e foi assim todos os dias durante provavelmente um mês e meio para me tirar de uma anorexia […]