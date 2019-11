Jessica Athayde releva mudanças devido à maternidade

NTV Hoje às 11:45, atualizado às 12:00 Facebook

Cinco meses após o nascimento de Oliver, Jessica Athayde revela algumas das mudanças que a maternidade lhe trouxe. A experienciar a maternidade pela primeira vez, a atriz deixou um pequeno desabafo sobre a fase da maternidade, no perfil da rede social Instagram, no qual comparou as sextas-feiras antes e depois do nascimento do filho. “Em tempos a minha sexta -feira era cortar-me ao programa que tinha combinado a semana toda, ou porque estava cansada, ou porque queria ver uma série ou porque estava com o período, havia sempre uma desculpa válida para não ir sair ou ir ao tal jantar […]