Jessica Athayde revela nome escolhido se o bebé fosse menina

Jessica Athayde revelou o nome escolhido para o primeiro filho caso fosse este tivesse nascido menina. A atriz deu espaço para os seguidores no Instagram colocarem algumas questões e o filho, Oliver, foi um dos principais temas abordados. Assim, quando questionada sobre qual seria o nome do bebé no sexo feminino, Jessica Athayde revelou iria chamar-se “Augusta”. Oliver é fruto da ex-relação entre Jessica Athayde e o ator Diogo Amaral. Recorde que os atores anunciaram recentemente o fim do seu namoro através da mesma rede social. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Jessica Athayde considera ama do filho como “família”