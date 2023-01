Jessica Athayde. "Tenho muita vontade de ter mais um bebé"

Sara Oliveira Hoje às 18:28 Facebook

Três anos e meio após o nascimento de Oliver, atriz quer ser mãe outra vez, mas diz: "Tenho medo que me saiam gémeos". Atualmente vive uma relação estável ao lado do ator Diogo Amaral: "Agora gosto ainda mais dele"

É sabido que não gostou de estar grávida e lidou mesmo com uma depressão pós-parto, mas Jessica Athayde ficou rendida à maternidade alguma tempo após o nascimento de Oliver, em junho de 2019. O menino é fruto da relação com o ator Diogo Amaral e ela não esconde que quer mais filhos, até porque a relação entre os dois parece ter alcançado a estabilidade.

"Eu tenho muita vontade de ter mais um bebé - tenho medo que me saiam gémeos -, mas é uma coisa que eu ainda questiono bastante por saber a dureza que é", confessou em conversa com Júlia Pinheiro, nas tardes da SIC.

Ainda a pretexto do facto de ser mãe, a atriz luso-britânica, de 37 anos, contou que o filho "está numa escola portuguesa" e a explicação é simples:

"Se fosse para uma escola internacional nós nunca mais viajávamos porque os preços são um disparate, então optámos por organizar a nossa vida financeira e ele, Mateus (o primogénito de Diogo Amaral), pode ter uma boa educação, e, quem sabe, um dia ter mais um ou três ou quatro". Em casa é em inglês que normalmente fala com o filho.

Diogo supera drogas

Jessica e Diogo Amaral separaram-se pouco antes de Oliver nascer. Continuaram amigos, mas o amor falou mais alto e retomaram o relacionamento. Para perceber e ajudar o companheiro, que fez reabilitação devido à dependência de drogas - já depois de ser pai -, Jessica procurou ajuda e frequentou grupos de apoio.

"É muito importante compreender que é uma doença e era algo que não sabia. Achava que não, na realidade não achava muita coisa. Via como um problema, via com desdém, via como uma decisão. E não é uma escolha", partilhou. "É um trabalho emocional, é desafiante", mas a artista garantiu que Diogo Amaral "está ótimo"e que, para ela, "é um orgulho vê-lo da forma como está". Assumiu ainda que gosta "mais dele agora do que gostava antes".