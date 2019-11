Jessica Athayde triste pelo melhor amigo: “O meu coração ficou apertado”

NTV Hoje às 13:40, atualizado às 13:54 Facebook

Jessica Athayde ficou de “coração apertado” quando teve de deixar o seu cão Júlio no Hospital Veterinário do Restelo, em Belém, para ser operado, devido a estar coxo. A atriz da TVI está a passar dias difíceis ao saber que um dos seus melhores amigos está mais velho do que pensava e que precisa de ser operado. Triste, a intérprete desabafou com os fãs. “Quando o Oli veio para casa tentei normalizar tudo ao máximo para que o Júlio e a Bali não tivessem ciúmes ou reagissem mal. O Júlio apesar de andar sempre perto do Oli e ser altamente […]