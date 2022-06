Jill Biden e rainha Letizia trocam confidências em Madrid

A pretexto da Cimeira da NATO, as mulheres do presidente dos Estados Unidos e de Felipe VI cumpriram uma agenda conjunta, deixando transparecer muita cumplicidade.

Acompanhada pelas netas Finnegan, de 22 anos, e Maisy, de 20, filhas de Hunter Biden e Kathleen Buhle, Jill Biden aterrou em Madrid, esta segunda-feira, um dia antes de o marido, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para cumprir a agenda paralela à 32.ª Cimeira da Nato, que decorre até dia 30 na capital espanhola. A primeira-dama norte-americana foi recebida pela rainha Letizia - que tem sido anfitriã dos eventos paralelos e dedicados às consortes dos líderes mundiais presentes na importante conferência -, com quem tem demonstrado muita cumplicidade.

O primeiro encontro foi no Palácio da Zarzuela, onde Letizia e Jill Biden conversaram durante quase uma hora. A imprensa espanhola adiantou que, entre os assuntos, a professora contou à mulher do rei Felipe VI alguns detalhes sobre as primeiras horas em Madrid, além de trocarem impressões sobre variadas políticas sociais. Foi o arranque da agenda conjunta, seguindo-se a visita à sede da Associação Espanhola contra o Cancro.

Anteontem, Letizia e Jill Biden estiveram num centro de refugiados ucranianos, em Pozuelo de Alarcon, onde, mais uma vez, se manifestaram em sintonia, somando empatia entre aqueles com quem se cruzaram. Acompanhadas por Julissa Reynoso, embaixadora dos Estados Unidos em Espanha, tiveram oportunidade conversar com algumas famílias que fugiram da Ucrânia por causa da guerra, além de terem estado com representantes de organizações que apoiam os utentes do centro.

Festa entre artistas

À noite, as novas "amigas" juntaram-se aos maridos no jantar organizado pelos monarcas espanhóis no Palácio Real, mas para Jill Biden a verdadeira festa aconteceu depois na embaixada americana. Um serão animado pelo talento de alguns convidados, entre os quase se destacaram Alejandro Sanz, Carlos Vives, Rozalen e Luz Casal. Com a neta Maisy ao lado, a primeira-dama dos Estados Unidos emocionou-se por várias vezes, como se pode ver em vídeos que circulam nas redes sociais.

O programa continuou ontem, de novo com Letizia no papel de anfitriã, que levou não só Jill Biden como todas as mulheres dos 35 líderes presentes na cimeira numa viagem de comboio até Segovia. O roteiro incluiu uma visita ao Palácio Real da Granja de San Ildefonso e à Real Fábrica de Cristais. De volta a Madrid, o grupo passou pelo Museu Rainha Sofía, onde almoçou. Jill continuou sempre próxima de Letizia, até mesmo nas fotos oficiais, sem deixar de confraternizar com as suas congéneres.