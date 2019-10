Jim Parsons irá produzir série documental sobre ativistas LGBTQ+

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Jim Parsons vai produzir uma série documental, juntamente com Greg Berlanti, que relata a história de líderes e ativistas do movimento LGBTQ+, para a HBO Max. O ator será um dos produtores executivos de “Equal”, uma série anunciada pela HBO esta quarta-feira, que irá caracterizar vários pioneiros do movimento LGBTQ +, inclusive Harry Hay, Daughters of Bilitis, Christine Jorgensen e Bayard Rustin. “Em junho, comemoramos o 50º aniversário dos motins de Stonewall, que ocorreram numa nova era pelo orgulho LGBTQ +. Embora conheçamos a história por trás daquela fatídica noite de verão, há muita história fascinante e não contada de […]