J.K. Rowling recorda relação abusiva através de novo podcast

Sara Oliveira Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Autora conta que o homem português com quem foi casada entre 1992 e 93 escondeu o primeiro manuscrito de "Harry Potter" para a controlar. "Era muito violento", descreve

Cerca de duas semanas depois de "Harry Potter" se tornar a série literária mais vendida no mundo e de ser confirmada uma nova adaptação ao cinema, J.K. Rowling, a autora está a dar que falar por causa do podcast que acabou de lançar. Em "The Witch Trials of J. K. Rowling" ( "Os Julgamentos das Bruxas de J.K. Rowling") recorda o primeiro casamento com o ex-jornalista português Jorge Arantes, que conheceu pouco depois de se mudar para o Porto, em 1991.

"Controlava-me em tudo", lembra a escritora, antes de contar que o ex-marido reteve o primeiro manuscrito de "Harry Potter", antevendo a sua importância, para a dominar.

Após um ano de um casamento infeliz, quando o quis deixar, à socapa, a britânica Joanne começou a resgatar algumas folhas daquilo que deu origem ao livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal", para levar para a escola de idiomas, onde dava aulas de inglês. Eram "só algumas páginas, para que ele não descobrisse que faltava alguma coisa, e tirava fotocópias. Aos poucos, esta cópia do manuscrito foi crescendo", relembra.

PUB

Para ela, a obra "significava tanto", por isso lhe deu prioridade, para além da filha que esperava. Jessica Arantes nasceu em julho de 1993, pouco antes de os pais se separarem e a também produtora cinematográfica voltar ao Reino Unido, onde terminou o famoso livro publicado em junho de 1997 no Reino Unido e em outubro de 1999 em Portugal.

"Ele não era um homem estúpido"

"Espero que minhas filhas nunca tenham os mesmos motivos que eu tenho para odiar barulhos altos ou pessoas que se aproximam", sublinha J.K.Rowling, referindo-se à relação abusiva de que foi alvo, descrevendo Jorge Arantes como "muito violento".

Os dois conheceram-se num café da Invicta, quando a britânica tinha 25 anos. Mais novo, dois anos, Jorge era estudante e, de acordo com a escritora, a história passou de "intensa e apaixonada" para "violenta e ofensiva". Ela não tinha chaves de casa e a sua carteira era constantemente revistada pelo companheiro. "Ele não era um homem estúpido, deve ter entendido que eu estava a tentar uma fuga", acusa a escritora.

Esta não é a primeira vez que J.K.Rowling fala dos abusos que sofreu. Em 2020, com jornalistas britânicos à porta de casa, no Porto, Jorge Arantes considerou que as suas declarações não acrescentavam "nada de novo" ao que já se sabia sobre o tempo em que estiveram casados. Admitiu ter-lhe dado "um estalo", do qual não se arrependia, ressalvando que "não houve violência contínua".

A escritora voltou a casar-se em 2001 com o médico Neil Murray, com quem tem dois filhos, David, de 19 anos, e Mackenzie, de 18. v