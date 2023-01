Joana Bernardo é a jovem atriz que fez de viúva do Daesh no Iraque

Sara Oliveira Hoje às 19:16 Facebook

Protagonista do filme "A noiva", de Sérgio Tréfaut, filmou num campo de refugiados no Curdistão, onde criou laços de amizade com as crianças que fazem de seus filhos. Aos 22 anos, a artista prova o seu talento no cinema.

Joana Bernardo, de 22 anos, é "A noiva" do Daesh no filme de Sérgio Tréfaut, agora em exibição nas salas de cinema portuguesas. Protagonista, a jovem atriz revela-se no papel que agarrou após ir a um casting incentivada por amigos. "Era preciso falar francês fluentemente, então eu disse logo que não falava... No dia seguinte, voltaram a insistir e uma amiga que tive no Teatro Nacional, que conhece o Sérgio, é que me indicou para ir fazer o casting", relata ao JN.

Passada a pré-seleção, Joana ficou a saber mais sobre o projeto e que seria rodado no Curdistão iraquiano, antes do derradeiro teste: "Eram duas cenas, o diálogo com o pai e a cena da execução. Eu acho que até fui a primeira do dia e sai de lá com a sensação de que tinha estragado uma grande oportunidade. No final desse dia, o realizador ligou-me para eu voltar e cantar duas canções em francês, para perceber se iria lá com os sons". Foi aprovada e caso gostasse do guião, seguiria viagem.

Trabalhar num campo de refugiados

Foi "há dois anos" que a artista partiu para o Curdistão iraquiano, "durante a pandemia". Antes, precisou de autorização em Portugal, por causa do confinamento, para se deslocar e ter aulas de francês e árabe. No filme, enquanto Bárbara ou Umm Mohamed (o nome muçulmano escolhido pela luso-francesa da história quando se torna jihadista), Joana fala três línguas, inclusive o português. "Foi uma batalha", confessa. O primeiro contacto com o árabe foi com "um senhor, numa drogaria na Amadora".

Na altura, Joana tinha apenas 20 anos e teve ainda que perceber a maternidade e o contexto, pois a ficção pôs-lhe dois "filhos" no colo e grávida de um terceiro. "Para criar relação com os bebés, fui para o campo de refugiado. Acabei por conviver com a comunidade e por ser acolhida pela família de um dos bebés. Ensinaram-me como pegar nos bebés, como adormecê-los... Fiz um grande trabalho de observação para ver como se mexem, pois os rostos são muito pesados e tudo tem uma história", conta. Para a jovem atriz, o mais difícil foi trabalhar em Mossul, no Iraque, "porque está tudo destruído, em verdadeiras ruínas", mas tudo "ajudou muito na construção da personagem".

A atriz voltou ao território no mês passado, a pretexto de um festival de cinema, e reencontrou "os amigos feitos na altura, da equipa curda".

"Voltámos ao campo, os bebés ainda se lembravam de mim. Aliás, eu mantive contacto com as famílias e com os bebés, fazíamos videochamadas. Também fiz uma grande amiga que entra no filme", partilha Joana.

Irmão e primo também são atores

Ainda "muito pequena, numa escola de musicais" Joana Bernardo despertou para o meio artístico "porque o que queria era ser bailarina". Com a mudança de Paderne, no Algarve, para Lisboa, aos 10 anos, percebeu já não ir à tempo "de fazer pontas" e acabou por ter "o primeiro contacto com o teatro". "Depois, no 9.° ano fui para a Escola Profissional de Teatro de Cascais e daí prossegui com os estudos para a Escola Superior de Teatro e Cinema, onde tive a sorte de ir trabalhando no Teatro Experimental de Cascais, encenada pelo Carlos Avilez", relembra.

A nível académico, a atriz conta que ficaram duas disciplinas para trás do terceiro ano, por causa do filme, "mas está quase".

O talento para a representação parece vir de família, pois partilha a profissão com o irmão mais velho, Bruno Bernardo, e é prima de Tomás Alves, que é ator há mais tempo e já se mostrou orgulhoso da sua prestação em "A noiva".

A dar que falar no grande ecrã, Joana Bernardo prepara-se para voltar aos palcos com "O Misantropo", de Molière, numa adaptação de Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares, que estreia a 3 de março no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, partindo depois em digressão.

De resto, "gostava muito de continuar a fazer cinema", confessa, consciente que está numa "fase de experimentar e aprender sempre mais".