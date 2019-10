Joana Câncio revela processo para recuperar forma física após gravidez

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ano após ter dado à luz pela segunda vez, Joana Câncio revelou o processo para conseguir recuperar a forma física que apresentava antes de estar grávida. A atriz afirmou, numa mensagem publicada no perfil de Instagram, que demorou cerca de 11 meses para recuperar o peso após o nascimento do filho mais novo, Lourenço. “Depois de o Lourenço nascer demorei nove meses a vestir as minhas calças e 11 meses a voltar ao meu peso. Quero perder mais um bocadinho para me sentir no meu melhor e principalmente para estar saudável”, explicou. Apesar de estar a seguir um programa […]