Joana Machado Madeira revoltada com críticas após piada

NTV Hoje às 15:10, atualizado às 15:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Joana Machado Madeira ficou revoltada com as críticas de que foi alvo depois de ter feito uma piada sobre a gaguez da deputada Joacine Katar Moreira. A mulher do humorista Eduardo Madeira publicou no perfil de Instagram uma piada sobre um minuto e meio não chegar para a deputada do partido Livre dizer “bom dia” na Assembleia da Republica. View this post on Instagram Agora querem dar só um minuto e meio aos partidos pequenos para falar. É injusto. A Joacine não chega a dizer bom dia. A post shared by Joana Machado Madeira (@joanamachadomadeira) on Nov 13, 2019 at […]