Joana Marques revela que já recebeu ameaças por piadas sobre famosos 

Depois de conquistar o Globo de Ouro "Personalidade do Ano - Digital", na SIC, a humorista esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, na TVI. Sem filtros como sempre, Joana Marques revelou ter recebido "algumas ameaças, umas mais veladas do que outras" por piadas sobre figuras públicas.

Esta terça-feira, a entrevista de Manuel Luís Goucha a Joana Marques, nas tardes da TVI, foi antecedida por uma seleção com imagens da rubrica "Extremamente Desagradável", que ela conduz na rádio, com piadas sobre o anfitrião. "Acha que eu achei graça?", começou o apresentador, quebrando o gelo.

A convidada sorri e afirmou que sim, admitindo "apreciar o seu esforço para, de repente, parecer o Rodrigo Guedes de Carvalho", numa alusão humorada à atitude do jornalista da SIC Rodrigo Guedes de Carvalho que mostrou um ar enfadado enquanto ela atuava na gala dos "Globos de Ouro", na qual ela também foi distinguida na categoria "Personalidade do Ano - Digital".

No programa "Goucha", Joana usou várias vezes do humor, mesmo quando questionada sobre a reação quando percebe que não apreciam as suas piadas. "Sinto nervosismo por causa da situação toda (da gala), mas não especificamente por haver pessoas que não gostam, porque acho isso absolutamente normal", reconheci.

A propósito disso, contou que até já foi intimidada: "Recebi algumas ameaças, umas mais veladas do que outras, umas mais diretas, mas acho que isso tudo faz parte". No entanto, "não estou armada em Madre Teresa de Calcutá, mas tento colocar-me na posição da outra pessoa que não gostou mesmo nada. Posso ter-lhe tocado num nervo qualquer sensível que nem imagino. Não faço com essa intenção, e não vou deixar de fazer por isso, mas consigo compreender", acrescentou.

A terminar, Manuel Luís Goucha elogiou-a. "Gosto muito de si, já lhe disse várias vezes e gosto muito do seu humor. A Joana pode dizer o que quiser de mim que ainda vou aplaudir", acrescentou.

Da mesma opinião não partilha a atriz brasileira Luana Piovani que foi visada com uma piada de Joana Marques. "E eu que acabei de saber que enquanto eu estava trabalhando lá na apresentação dos "Globos de Ouro", a moça bem pequenininha, que estava vestida de Minnie, foi lá tentando ganhar uns trocos fazendo piada", acusou.

Luana não assistiu ao momento em direto, caso contrário, como garantiu, teria seguido o exemplo de Will Smith que deu um estalo a Chris Rock na cerimónia dos Oscars. "Mas, calma, Minnie, a gente se encontra", atirou.

A humorista partilhou o vídeo no Instagram como reação, notando "que a Luana Piovani está em Portugal há pouco tempo". "Caso contrário, saberia que eu não sou a Minnie, sou o Pateta", escreveu, no registo que lhe é habitual.