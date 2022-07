Joana Mortágua: "Nas férias tento sempre comer a comida da minha mãe"

Hoje às 09:10 Facebook

"Os dez mandamentos do verão" de Joana Mortágua, deputada do BE.

01. Quando entro de férias, deixo logo... os blazers.

02. Se pudesse ir para uma ilha deserta levava comigo... todos os meus amigos.

03. Nas férias, o telemóvel anda sempre... comigo.

04. É este ano que vou ler... muito.

05. A minha banda sonora deste verão vai ser... C Tangana.

06. O que mais me irrita nas férias é... ficar no mesmo lugar.

07. Os amores de verão são como... os de inverno.

08. Nas férias tento sempre comer... a comida da minha mãe.

09. Se me ligarem do trabalho... tento atender, o exercício de um cargo representativo não é exatamente um "trabalho".

10. Um verão que jamais esquecerei é... todos os verões são especiais.