Joana Pinto da Costa à espera do primeiro filho

Quatro meses após se ter casado pela segunda vez, Joana, a filha de Jorge Nuno Pinto da Costa, está grávida.

A gestora acabou de cumprir o primeiro trimestre de gestação e, segundo fonte próxima, "está muito feliz".

O bebé é fruto do casamento de Joana Pinto da Costa com o treinador adjunto do F.C. Porto B, Vitor Martins. E será o terceiro neto do presidente Pinto da Costa.

Segundo fontes próximas da futura mamã, "a gravidez foi planeada e aconteceu na altura certa".

"Não foi inseminação artificial", garantiram ao JN.