Joana Santos prepara-se para ser mãe pela segunda vez

Joana Santos está grávida pela segunda vez. O bebé é fruto do casamento da atriz com Simão Cayatte. A intérprete, que integrou o elenco de “Auga Seca” (RTP), ao lado de Victoria Guerra e Adriano Luz, está a viver dias de felicidade por estar grávida do seu segundo filho, tal como adianta a revista “TV Mais”. Ainda segundo a referida publicação, Joana Santos vai no quarto mês de gestação e o bebé deverá nascer na primavera do próximo ano. Lembre-se que a atriz e o companheiro já são pais de Ari, de dois anos.