Joana Sanz: mulher do futebolista Dani Alves sofre a dobrar

Empresária espanhola perde a mãe e vê o marido, o jogador brasileiro Dani Alves, preso e acusado de violação.

De luto por causa da morte recente da mãe, Joana Sanz, mulher do futebolista brasileiro Dani Alves, sofre agora também com a prisão preventiva do companheiro.

Alegadamente, Dani, de 39 anos, violou uma jovem numa discoteca de Barcelona.

"Coração, aguenta tanta dor, por favor", partilhou Joana Sanz nas redes sociais. Isto depois de ver confirmada a detenção do marido e de ele, perante o juiz, ter contado três versões diferentes do que aconteceu - o que não convenceu as autoridades.

Antes, a modelo e empresária espanhola tinha pedido respeito à imprensa plantada à porta da sua casa.

"Perdi os dois únicos pilares da minha vida, tenham um pouco de empatia, em vez de procurarem notícias na dor dos outros", partilhou, sem esconder que atravessa um período complicado.