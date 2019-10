João Baião reage à morte da mãe

NTV Hoje às 11:43, atualizado às 11:49 Facebook

João Baião reagiu, este sábado, à morte da sua mãe, agradecendo a todos os colegas e admiradores que deixaram mensagens de apoio. O apresentador da SIC está a viver dias difíceis depois de ter perdido a sua progenitora nesta semana, na véspera do seu aniversário. Perante a onda de apoio que se gerou, João Baião mostrou-se grato. “É inevitável passar por este assunto. Quero agradecer a todos as mensagens que recebi ao longo desta semana, através das redes sociais, telemóvel, pessoalmente, de muitas pessoas que me encontraram na rua”, começou por afirmar o comunicador no programa “Olhó Baião”. “Esta última […]