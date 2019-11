João Baião recorda Roberto Leal em dia de aniversário

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:49 Facebook

João Baião recordou publicamente o Roberto Leal, esta quarta-feira, no dia em que completava 68 anos. O apresentador do programa da SIC “Olhó Baião” dedicou, no Instagram, uma mensagem ao cantor e assinalou o dia de aniversário antes de morrer, no dia 15 de setembro, vítima de cancro. “Bom dia! Hoje ‘arrebenta a festa’ onde estiveres. Parabéns querido Roberto”, lê-se na publicação. https://www.instagram.com/p/B5XkFKQAAtZ/ Vários fãs de Roberto Leal não tardaram em reagir à mensagem de João Baião e lebraram o artista. “Já tenho saudades das tuas canções. Que Deus te abençoe sempre”, lê-se entre os comentários. TEXTO: Mariana Capante LEIA […]