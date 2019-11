João Baião veste-se a rigor para assinalar Dia Mundial do Cancro do Pâncreas

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:47 Facebook

Dia 21 de novembro celebra-se o Dia Mundial do Cancro do Pâncreas e João Baião assinalou a data nas redes sociais. O apresentador da SIC vestiu-se de roxo e publicou, esta quinta-feira, um texto no perfil de Instagram, no qual apela à “consciencialização” da doença. “Hoje, no Dia Mundial do Cancro do Pâncreas, […] juntei-me à ação internacional da consciencialização #DemandBetter”, lê-se na descrição de uma fotografia a preto e branco, evidenciando a cor roxa do chapéu. View this post on Instagram Hoje, no Dia Mundial do Cancro do Pâncreas, vesti roxo e juntei-me à ação internacional da consciencialização #DemandBetter. […]