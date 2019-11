João Baptista partilha novas fotografias da filha recém-nascida

NTV Hoje às 10:45, atualizado às 11:08 Facebook

Twitter

Partilhar

João Baptista enterneceu os fãs ao revelar nas redes sociais uma nova fotografia da filha recém-nascida, Maria Clara. O intérprete, que integra o elenco da novela da SIC “Terra Brava”, está rendido à filha desde que nasceu, na quinta-feira, e, no perfil de Instagram, partilhou mais uma fotografia da bebé. “Afinal a perfeição existe. Meu amor maior! Como é possível amar tanto assim?!”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Afinal a perfeição existe. Meu amor maior!!🌹como é possível amar tanto assim?! "Maria Clara", o meu rebento. A post shared by João Carlos Baptista (@joaobaptistaoficial) on Nov 15, 2019 […]