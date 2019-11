João Catarré assistido no hospital devido a acidente em gravações

NTV Hoje às 10:18, atualizado às 10:51 Facebook

João Catarré terá sido assistido no hospital após partir a mão direita, durante as gravações de “Terra Brava”. O protagonista da novela da SIC partiu um osso na mão direita, há cerca de duas semanas, ao dar um murro numa mesa repetidamente para gravar uma cena, de acordo com a revista Nova Gente. Segundo a mesma publicação, o ator sentiu dores fortes e deslocou-se a um hospital para ser assistido. João Catarré já regressou às gravações de “Terra Brava” porém, “tem alguns cuidados em esconder a mão”. “Teve de haver alguns ajustes nos planos, mas não afetou em nada o […]