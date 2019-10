João Catarré perde 18 quilos para dar vida a personagem de “Terra Brava”

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:04 Facebook

O protagonista de “Terra Brava” submeteu-se a um treino intensivo para dar vida ao militar Diogo. Além da ajuda do “personal trainer”, João Catarré passou uma semana nos Comandos. As cenas sem camisola na República Centro Africana, onde integrou uma missão de paz, não enganam: João Catarré está “seco” e com corpo de militar. Mas o Diogo da trama de Inês Gomes, que está numa missão de vingança pela morte do pai em “Terra Brava”, suou para chegar ao físico de um homem do exército: treinou-se com um “personal trainer” e ainda passou uma semana com os Comandos para dar […]