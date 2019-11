João Félix e Margarida Corceiro apaixonados em Madrid

Margarida Fonseca Hoje às 09:51 Facebook

Confirma-se: João Félix e Margarida Corceiro estão apaixonados e apareceram na terça-feira juntos, abraçados e cúmplices, em fotografias publicadas nas redes sociais. O jogador do Atlético Madrid está lesionado e a atriz veio de férias do México, onde esteve com os pais, para os braços do namorado, em Madrid.

As imagens foram partilhadas pela modelo da Victoria's Secret Isilda Moreira e pelo próprio futebolista que juntou emojis de corações. Com o casal estava também Diego Batista, melhor amigo de João e jogador do Benfica. À tarde, Isilda voltou a partilhar momentos dos quatro juntos, desta feita num passeio de barco no "El retiro", em Madrid.

Estas fotografias põem fim a rumores de um romance secreto entre João e Margarida, embora se saiba que, antes de ir de férias, a atriz, de Santarém, esteve em Madrid para matar saudades.

João Félix fez 20 anos no domingo passado, sem a namorada que estava em descanso na Riviera Maya, tendo direito a bolo em forma da camisola do seu novo clube e a uma festa com amigos, entre eles Isilda Moreira que registou os momentos.

Os rumores sobre uma relação entre a mais recente estrela do futebol europeu e a atriz que fez parte do elenco da novela "A prisioneira", na TVI, começaram a surgir em agosto, mas só em finais de setembro o site "Magg" e o JN deram como certo que os dois estariam juntos.

Em outubro, quando Margarida fez 17 anos, o facto de o futebolista ter comentado, com emojis, a sua foto, levantou mais as orelhas da Imprensa que continuou, no entanto, sem certezas. Até porque, quando o jogador chegou a Espanha, disse não ter namorada, nem andar à procura.