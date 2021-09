João Félix rendido a imagens de Margarida Corceiro em Paris

Sara Oliveira Hoje às 11:31 Facebook

Jogador do Atlético Madrid reagiu com emoji a uma fotografia que a namorada publicou, tirada na Disneyland Paris. João Félix usou uma brasa para descrever a pose de Margarida Corceiro, deixando perceber que a relação continua de vento em popa.

Margarida Corceiro viajou para Paris na companhia da amiga e modelo Catarina Maia, mas sob o olhar atento do namorado, o futebolista João Félix, que se mantém em Madrid, onde joga.

Depois dos rumores de que o relacionamento estaria em crise por a jovem alegadamente ter apagado as imagens dois dois no Instagram, o craque do Atlético Madrid - horas antes de ser expulso no encontro contra o Athletic de Bilbau - reagiu a uma partilha da atriz, mostrando-se rendido à sua beleza.

Com um emoji em forma de brasa, Félix comentou uma das fotografia que Margarida tirou na Disneyland Paris, onde passou um dia, antes de desfrutar da capital francesa em pleno.

Antes, Corceiro já tinha lamentado, através do Twitter, que continuassem "a achar que as relações se baseiam em fotografias no Instagram", onde o último retrato com João Félix data do final de dezembro do ano passado.

Há cerca de duas semanas, quando os campeonatos pararam por causa das seleções, os dois também estiveram juntos em Lisboa e foram vistos a almoçar em São João da Caparica ou a jantar num dos espaços que o chef Olivier da Costa tem na capital.