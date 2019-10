João Maneira faz apelo aos fãs depois de ser roubado

NTV Hoje às 14:50, atualizado às 14:57 Facebook

João Maneira fez um apelo aos seus fãs depois de o carro da sua mãe ter sido roubado. O ator realçou o quão importante é ajuda das pessoas neste momento. O intérprete da SIC informou os internautas sobre a situação no InstaStories, ferramenta do Instagram, ao partilhar uma primeira mensagem na qual divulgou a matrícula do veículo. “Roubaram-me este carro hoje, com a matrícula 50-MT-25, com toques vermelhos e o teto quadriculado a vermelho”, pode ler-se na primeira mensagem publicada. De seguida, João Maneira sublinhou que a ajuda das pessoas às vezes é mais “preciosa” do que a da polícia. […]