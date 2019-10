João Manzara: “O meu pai era uma pessoa com muita luz”

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:10 Facebook

João Manzarra abriu o livro e falou publicamente, esta segunda-feira, sobre a morte do seu pai, que aconteceu a 6 de fevereiro. O apresentador esteve como convidado no programa da tarde da SIC conduzido Júlia Pinheiro. Enquanto estava à conversa com a apresentadora, o comunicador lembrou o seu progenitor, que foi vítima de cancro. “O meu pai era uma pessoa com muita luz. Ter vivido com esta presença ao meu lado foi realmente muito inspirador”, contou João Manzarra, adiantando que esteve sempre ao lado do pai nos últimos dias de vida. Recorde-se que, poucos dias após a morte do seu […]