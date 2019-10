João Manzarra divide sucesso de “A Árvore dos Desejos” com o pai

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:22 Facebook

Após ser bastante elogiado pelo programa da SIC “A Árvore dos Desejos”, João Manzarra divide o sucesso com o pai. O apresentador destacou a importância do pai para o sucesso do formato e revelou o segredo para que a emoção tivesse fluido com tanta facilidade foi obra do progenitor e de um “belo par de Manzarras”. “As gravações do programa começaram um mês e meio após a morte do meu pai… E foi com confiança que o trouxe comigo”, afirmou. “Se o meu pai foi luz, amor e alegria em vida, não seria na partida que o pintaria de tristeza”, […]