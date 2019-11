João Manzarra faz apelo a adoção de animais abandonados

NTV Hoje às 10:00, atualizado às 10:07 Facebook

João Manzarra lançou um apelo nas redes socais para a adoção de 15 cães abandonados em Santarém. O apresentador da SIC partilhou fotografias e vídeos de cães encontrados numa casa abandonada e apelou aos seguidores para adotarem os animais. Os cuidados iniciais serão oferecidos pela Clínica Veterinária São Francisco de Assis até à adoção dos animais. “Estes cães foram encontrados nos arredores de Santarém e estão sem família humana. Precisam de casa com alguma urgência”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Estes cães foram encontrados nos arredores de Santarém e estão sem família humana. Precisam de casa com […]