João Manzarra recebe mensagem de Aurea sobre “A Árvore dos Desejos”

Após uma esporádica participação n’”A Árvore dos Desejos”, Aurea deixou uma mensagem a parabenizar João Manzarra pelo programa da SIC, nas redes sociais. A artista juntou-se às inúmeras personalidades que elogiaram o apresentador do projeto cujo objetivo é realizar os desejos de crianças e, no Instagram, mostrou-se satisfeita por participar no episódio transmitido no sábado. “És o maior João Manzarra! Parabéns pela ‘Árvore dos Desejos’. Um gosto gigante em fazer parte”, escreveu na publicação. View this post on Instagram És o maior @manzarra ! Parabéns pela Árvore dos Desejos, um gosto gigante em fazer parte💛 O Johnny manda beijinhos😂 📸@angelo8sousa […]