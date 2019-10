João Manzarra: "Tive convites mas não quis sair da SIC"

Rui Pedro Pereira Hoje às 11:24 Facebook

É raro João Manzarra falar com jornalistas, mas a estreia do programa "A árvore dos desejos" - que a SIC começa a exibir no sábado a seguir ao "Jornal da Noite -, foi o pretexto para conversar com um dos rostos da estação. E, pela primeira vez, o profissional que se destacou na SIC Radical no programa "Curto Circuito", admite que já teve convites para mudar de canal.

"Nunca quis sair da SIC. Tive hipóteses, mas sempre senti que sou bem tratado, tenho uma boa vida e gosto da forma de comunicar deste canal", adianta João Manzarra ao JN. "Sempre gostei muito de estar na empresa, fui sempre acarinhado e surgiram oportunidades cá dentro", acrescenta.

Manzarra diz que também anda empolgado com a liderança atual do canal nas audiências. "No primeiro "Ídolos" houve grandes números, mas depois a televisão tornou-se mais sensacionalista com programas como a "Casa dos segredos". Era difícil combater esses formatos, mas agora há um cansaço perante programas com sensacionalismo presente. Hoje celebro que as coisas estejam a correr bem na SIC. Ter audiências significa mais público e dinheiro para realizar produtos com maior qualidade", frisa.

Aberta a exceção para abordar outros temas, o apresentador centra-se, então, em "A árvore dos desejos": "Vou até a uma escola e comigo vai uma árvore muito especial. As crianças do primeiro ao quarto ano acabam por pedir um desejo à árvore, que não é para elas, é para alguém que queiram fazer feliz. E vou realizar esses desejos", relata.

João Manzarra, que já terminou as gravações, faz um balanço positivo. "Este programa fala da relação das crianças com os alvos dos desejos e é uma boa amostra de vida, porque há muita alegria, é um programa muito humano".

O apresentador garante que ele próprio será diferente. "Sempre quis ser a versão mais aproximada de mim a conduzir um programa. Como é na rua e tudo é muito real, fui exatamente como sou a lidar com os desafios da vida real", garante, ele que se pudesse ter um desejo "pedia a segunda temporada", sem se preocupar com as audiências do novo formato.

"Um dia dei uma entrevista e disse: "estou-me a marimbar para as audiências". O meu patrão ficou chateado comigo, aquilo não caiu bem! Não é por ter mais ou menos audiências que não faço o mesmo esforço. Mas prefiro ter um programa que goste de apresentar a outro que tenha audiências mas que não me dê tanto prazer. Aqui, acho que vai resultar porque as crianças vão fazer com que os outros meninos e até os adultos aprendam alguma coisa", remata.