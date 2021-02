João Mário já é pai de Olívia

Sara Oliveira Hoje às 19:50 Facebook

Primeira filha do jogador do Sporting nasceu anteontem. Bebé é fruto da relação com Marta Branco de Oliveira.

O ano 2021 promete ficar na memória de João Mário que, mesmo em plena pandemia, só tem motivos por sorrir. Não só pelo Sporting, onde joga atualmente, estar em primeiro lugar no campeonato, mas sobretudo pela nascimento da primeira filha. A bebé nasceu ontem, como o craque leonino fez questão de anunciar nas redes sociais, e chama-se Olívia.

"10.02.2021! Melhor dia da minha vida. Obrigada meu amor pela maior bênção das nossas vidas", escreveu João Mário no Instagram. O jogador também publicou uma imagem tirada na sala de partos, deixando perceber que esteve ao lado da noiva, Marta Branco de Oliveira, no momento em que a menina veio ao mundo. O rosto da recém-nascida foi tapado com um emoji.

João Mário e Marta tinham planeado casar no verão passado, ainda antes de saberem que iam ser pais, mas a covid-19 adiou a intenção. Entretanto, o futebolista regressou ao futebol português, por empréstimo do Inter Milão, ao mesmo tempo em que se preparava para a estreia na paternidade. Natural da Maia, é em Lisboa que tem vivido experiências felizes, mas o retorno a Itália no próximo verão é quase uma certeza. Sempre com a mulher por quem se apaixonou há quase três anos por perto. Junto também já estiveram em Moscovo, quando o médio representou o Lokomotiv.