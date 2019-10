João Mota reage sobre fim da relação com Mariana Monteiro

NTV Hoje às 11:15, atualizado às 11:43 Facebook

João Mota reagiu sobre o fim da relação de sete anos com Mariana Monteiro e revelou que “terminou de uma maneira muito bonita”. O ator e modelo confirmou o termino com a atriz e, em declarações ao programa “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras, desmentiu os rumores de mal-estar com a mesma. “Isso é tudo mentira. Foi uma relação muito bonita, que terminou de uma maneira muito bonita”, afirmou. “Está tudo tranquilo, não há problema nenhum entre nós”, admitiu. Os rumores de que o ex-casal teria terminado começaram em agosto, quando Mariana Monteiro eliminou as fotografias juntos no Instagram. TEXTO: Mariana […]