Isolamento de João Paulo Rodrigues adia espetáculos na Mealhada

Sara Oliveira Hoje às 20:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Espetáculos da dupla Quim Roscas & Zeca Estacionâncio marcados para o próximo sábado, na Mealhada, foram adiados para 5 de junho. João Paulo Rodrigues teve contacto com pessoa infetada com covid-19 e não pode atuar ao lado do companheiro de sempre, Pedro Alves.

Na pele de Quim Roscas & Zeca Estacionâncio, Pedro Alves e João Paulo Rodrigues prometiam um reencontro com o público no Cineteatro Messias, na Mealhada, "para muita paródia", mas o vírus adiou-lhes a vontade, como se pode confirmar na página de Facebook do espaço.

"Os espetáculos de Quim Roscas & Zeca Estacionâncio, previstos para 8 de maio de 2021, às 17h e às 21h, no Cineteatro Messias, na Mealhada, foram adiados para dia 5 de junho de 2021, nos mesmos horários, devido ao facto de um dos artistas ter tido contacto com uma pessoa infetada com Covid-19", avisa a entidade promotora.

O JN apurou que é João Paulo Rodrigues o artista que tem de cumprir isolamento profilático, enquanto Pedro Alves se mantém firme nas gravações da novela da TVI "Festa é Festa", no papel do divertido Bino.

As sessões já tinham lotação esgotada e, de acordo com a organização, os bilhetes "são válidos para 5 de junho", mas também é possível devolver os ingressos e reaver o dinheiro.