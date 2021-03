João Reis está pronto para o Caminho de Santiago

Sara Oliveira Hoje às 18:35 Facebook

Ator faz parte da série internacional "3 caminos" que estreia segunda-feira na RTP, assumindo que vai fazer-se à estrada na vida real.

Em breve, João Reis vai mostrar-se na pele de Luís em "3 caminos", série da RTP em parceria com a Amazon Prime Video, a TV Galiza, a Cinemate, a Ficcion Producciones e a Beta Film, que junta atores de seis países.

Para o ator, "foi uma experiência muito interessante" cruzar-se com profissionais de outras nacionalidades, e também "por viver uma história comum e perceber que a participação de atores portugueses em séries estrangeiras depende essencialmente de oportunidades que possam surgir".

O elenco conta ainda com as atrizes Inês Castel-Branco e Maria João Falcão, num enredo que cinta a história de cinco amigos de origens distintas, todos ligados pelo Caminho de Santiago, e que se encontram em três momentos importantes das suas vidas.

No teatro em abril

Em cena, João Reis fala "sobretudo inglês", mas também se expressará algumas vezes em português e castelhano, um exercício de versatilidade que tornou o projeto mais interessante. Na história, dá vida "a um caminhante regular" que faz o Caminho de Santiago há vários anos, algo que ainda não vivenciou na vida real. Mas assume que o vai fazer, pois "é uma experiência única e que serve vários propósitos, nomeadamente no âmbito espiritual".

João Reis gravou na Galiza, uma região que aprecia, terminando no início da pandemia. Na mesma altura, entrava em casa dos portugueses como o sargento da GNR Henrique na novela da SIC "Terra brava".

O primeiro episódio de "3 caminos" está agendado para segunda-feira na RTP1, mas João Reis também já conta os dias para voltar aos palcos. Será a 22 de abril, no Teatro da Trindade, em Lisboa, com a peça "Noite de estreia". "Estou ansioso como acontece sempre que estreio um espetáculo, e neste caso em particular, depois de uma paragem longa por conta da pandemia, a vontade de voltar é ainda maior."