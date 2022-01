João Sousa junta família e amigos em inauguração de hotel

Sara Oliveira Hoje às 17:58 Facebook

Antes de viajar para França, tenista foi anfitrião, em Guimarães, na aposta que fez fora dos campos de ténis.

De blazer, mas com o mesmo empenho com que encara cada partida, o tenista João Sousa vestiu o papel de anfitrião para inaugurar oficialmente o hotel que construiu em Guimarães, a sua cidade natal. Depois de ter participado no Open da Austrália e na véspera de rumar a França para mais uma competição, o desportista juntou familiares e amigos no Conquistador Palace, que é a sua mais recente aposta fora dos courts.

Para João Sousa, o hotel é mais um motivo para querer regressar com maior frequência à Cidade Berço, mesmo que ainda não pense na hora de pendurar as raquetes. Aos 32 anos, sente-se "bem fisicamente" e garante que continuará até quando a cabeça o deixar. Mesmo "longe de acontecer", não esconde a vontade de formar a própria família "e tentar ser um excelente pai", como sublinha, "em Portugal".

O projeto nasceu num antigo palacete, que comprou para ser habitação. As generosas áreas e potencial deram à casa um outro destino, pronto para atrair "um público-alvo diferente daquele a que estamos habituados", assume João Sousa. A unidade abriu as portas há quase dois meses e, segundo o desportista, tem recebido "nota máxima" dos hóspedes. O objetivo do tenista é "ter casa cheia" e, como notou o presidente da Câmara vimaranense, Domingos Bragança, não lhe falta "visão".

Em dia de festa, João Sousa destacou o papel da cunhada, Tânia Guedes, como seu braço-direito, enquanto ele corre atrás de novas conquistas, até porque, à conta da carreira, continua a viver em Barcelona. Os pais, Armando e Adelaide Sousa, e o irmão, Luís Carlos, também se mostraram empenhados no sucesso desta jogada empresarial. Mais discreta, a namorada, a modelo Mafalda Viana, fez as honras ao mostrar aos convidados - entre eles, a apresentadora Iva Lamarão e o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa - a decoração dos quartos. O design de interiores, a cargo do atelier Nove às Cinco, combina com o requinte do conceito hoteleiro, destacando referências subtis ao percurso desportivo do proprietário.