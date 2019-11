Joaquim Monchique sobre Maria Rueff: “Não tarda nada vai continuar a fazer o que sabe fazer tão bem”

NTV Hoje às 14:50, atualizado às 14:57 Facebook

Joaquim Monchique agradeceu, esta sexta-feira, todo o apoio que Maria Rueff tem recebido depois de ter sido internada de urgência no Hospital Santa Marta, em Lisboa. O ator e amigo da atriz reagiu publicamente às mensagens que têm chegado até à sua amiga e colega de profissão e a todos os portugueses que, nos últimos dias, têm falado consigo. “Obrigado pelo amor e preocupação, pela minha querida Maria Rueff, já está tudo bem, foi só um susto”, começou por escrever Joaquim Monchique no perfil da rede social Instagram. View this post on Instagram Obrigado pelo amor e preocupação , pela […]