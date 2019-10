“Jogo de Todos os Jogos” da RTP tem jogos novos

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:55 Facebook

No próximo episódio de “Jogo de Todos os Jogos” a RTP apresenta novidades, muita diversão e mais um finalista que leva para casa um dos patamares de prémios do programa de Filomena Cautela. Nesta edição vamos ter dois novos jogos. O primeiro é o “Estás aqui… estás ali!”. Três candidatos vão ter de montar um puzzle gigante, o primeiro a terminar vence o desafio. Quem não conseguir terminar será projetado. É literalmente, estás aqui… estás ali. Outra das novidades da noite é “Limpinho… Limpinho”. Duas duplas de candidatos têm de colocar numa máquina de roupa gigante as cápsulas de detergente […]