Johnny Depp Celebra 60.º aniversário de novo mais perto de Hollywood

Johnny Depp faz 60 anos nesta sexta-feira. Ainda a recuperar dos danos causados pela polémica que envolveu o julgamento que moveu contra a ex-mulher, a atriz Amber Heard, por difamação, com acusações mútuas à mistura - processo que venceu em tribunal -, o ator volta, aos poucos, a sentir o reconhecimento do público e da indústria, mas sempre sob escrutínio.

No mês passado, a propósito da estreia do filme "Jeanne du Barry", na abertura do Festival de Cinema de Cannes, Depp manifestou-se contra a imprensa negativa de que se diz vítima, descrevendo as notícias sobre si como "ficção fantástica horrivelmente escrita". Na véspera, tinha sido aplaudido de pé pelo projeto que marcou o seu regresso a um grande papel, após o que foi encarado como um boicote de Hollywood.

Por perder, em 2020, um processo no Reino Unido que moveu contra o jornal "The Sun", também devido ao artigo em que Amber Heard o descrevia como "marido violento", o artista ficou sem o papel de vilão Grindelwald em "Monstros fantásticos: os segredos de Dumbledore". Recentemente, ainda em Cannes, declarou não se sentir boicotado. Isto porque diz não precisar "muito mais de Hollywood".

Também em sequência da batalha judicial contra a ex, o artista foi afastado do elenco da saga "Piratas das Caraíbas". Esta semana, veio a público que a Disney volta a ter portas abertas para interpretar novamente o Capitão Jack Sparrow. Assim admitiu ao jornal "The New York Times" o presidente de produções da Disney, Sean Bailey, mesmo sem se querer "comprometer com nada". O ator não voltou a trabalhar com os estúdios desde o filme "Homens mortos não contam histórias", em 2017, devido às acusações de que foi alvo.

Magoado, Johnny Depp chegou a dizer que não voltaria a dar vida a Jack Sparrow "nem por 300 milhões de dólares". Tudo pode mudar em breve, quando tem a digressão com a banda a que pertence, como músico, a Hollywood Vampires, pela frente. Amanhã, o artista atua em Istambul, na Turquia, depois de ontem ter subido ao palco em Bucareste, na Roménia. Dessa forma, o aniversário vai ser na estrada, com Joe Perry, Alice Cooper e Tommy Henriksen, pela Europa.