Johnny Depp reage ao veredicto: "O júri devolveu-me a vida"

O ator norte-americano já reagiu à decisão do júri, que considerou Amber Heard culpada no caso de difamação. Numa longa nota, Depp agradeceu o apoio de quem nunca o deixou e garantiu que a vida lhe foi devolvida.

Foi o julgamento do ano e chegou, esta quarta-feira, ao fim. Depois de 12 horas de deliberação, o veredicto do julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard foi finalmente conhecido e foi o norte-americano quem mais ficou a sorrir. O júri considerou a atriz de "Aquaman" e ex-mulher de Depp culpada no caso de difamação e condenou-a ao pagamento de 15 milhões de dólares (equivalente a 14,1 milhões de euros) - 10 milhões em indemnização por danos e cinco milhões de multa -ao ator. Johnny Depp já reagiu à decisão e, numa longa nota, agradeceu o apoio a todos, sem esquecer a família.

"Há seis anos, a minha vida, a vida das minhas crianças, a vida dos que me são mais próximos e as vidas de muitos que, durante muitos anos, me apoiaram e acreditavam em mim, foram mudadas para sempre. Tudo num abrir e fechar de olhos. Falsas, muito sérias e criminais acusações foram levantadas contra mim pelos média, que desencadearam um interminável bombardeamento de conteúdo de ódio, quando nunca fui acusado formalmente de nenhum crime. Já tinham dado duas voltas ao mundo, num nanossegundo, quando teve um impacto sísmico na minha vida e na minha carreira. Seis anos depois o júri deu-me a minha vida, sinto-me honrado e grato", pode ler-se numa mensagem publicada na rede social Instagram, explicando os motivos pelos quais queria que o julgamento fosse transmitido.

"O meu objetivo era mostrar a verdade, independentemente da decisão final. Devia isso à minha família e aos que me apoiam. Sinto-me em paz ao saber que consegui isso. Estou, e sempre estive, espantado com o amor e o apoio colossais que tive, e a bondade que senti vinda de todo o mundo. Espero que a minha demanda pela verdade ajude outros, homens ou mulheres, que se encontrem na mesma situação que eu me encontrei. O melhor está para vir e um novo capítulo começou, finalmente. A verdade nunca perecerá", concluiu.

Os nomes de Johnny Depp e Amber Heard voltaram a estar nas bocas do mundo por terem protagonizado uma história de amor com o pior dos finais. Os atores conheceram-se em 2009, durante as filmagens da longa-metragem "O Diário a Rum" e casaram-se numa cerimónia privada em 2015. Apenas um ano depois, a atriz começou a tratar do divórcio e conseguiu uma ordem de restrição temporária contra Johnny Depp, acusando-o de abusos verbais e físicos.

O ator sempre negou qualquer ato violento, acusando a ex-mulher de estar à procura de uma compensação financeira. Mais tarde, Amber, de 35 anos, acabou por retirar as acusações e o casal emitiu um comunicado conjunto em que dizia que a "relação era intensamente apaixonada e por vezes volátil, mas sempre ligada pelo amor". "Nenhuma das partes fez falsas acusações por ganhos financeiros. Nunca houve qualquer intenção de dano físico ou emocional", declararam. Depp acabou por pagar à ex-mulher 6,5 milhões de euros (sete milhões de dólares), que a atriz pediu para doar à União Americana pelas Liberdades Civis e ao Hospital Infantil de Los Angeles.

Contudo, em 2018, o caso acabou mesmo por ir a tribunal depois de Amber Heard, conhecida pelas suas interpretações em "Aquaman" e "Liga da Justiça", ter escrito um artigo no jornal "Washington Post" no qual dizia ter sido uma "sobrevivente" da violência doméstica, sem citar o nome do agressor. Depp interpôs uma ação de 50 milhões de dólares (46,3 milhões de euros), acusando a ex-mulher de difamação e de prejudicar a carreira e ainda processou o jornal "The Sun" por tê-lo apelidado de "espancador de mulheres".