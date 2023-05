Johnny Depp recebido com euforia no regresso ao protagonismo em Cannes

"Jean du Barry" abriu, esta terça-feira, a 76.ª edição do Festival de Cannes. Após as polémicas, Johnny Depp, que voltou ao papel de protagonista neste filme, comoveu-se com a receção do público.

"Johnny, Johnny, Johnny", ouviu-se na passadeira vermelha de Cannes, quando Depp posou para os fotógrafos. Os fãs receberam-no na Croisette com euforia, o que acabou por o emocionar.



O ator é o rei em "Jean du Barry", o filme que, esta terça-feira, abriu a 76.ª edição do Festival de Cannes, e representa o seu primeiro papel de protagonista em três anos.



Em antestreia, a produção foi aplaudida durante cerca de sete minutos por quem assistiu, comovendo Johnny Depp. Muitos apontam este trabalho como o regresso à ribalta, após ver a carreira abalada devido à disputa judicial com a ex-mulher, a atriz Amber Heard, que envolveu acusações de comportamento abusivo e violência doméstica.



A propósito, para afastar polémicas, o diretor artístico do festival, Thierry Fermaux, disse aos jornalistas não saber sequer sobre o que tratou a batalha judicial que envolveu Depp, quando questionado sobre o motivo por ser "Jean du Barry" a inaugurar o certame.



Ainda na rua, Johnny distribui autógrafos, tirou selfies e foi muito acarinhado por quem se aproximou da passadeira vermelha. Nos prédios circundantes, destacaram-se cartazes com frases de apoio ao artista, de 59 anos, como "Sinto muito" ou "Parabéns, Johnny".