Johnny Depp soma milhões com quadros da sua autoria

Em sete meses, ganhou 8,5 milhões de euros com pinturas. Agora a residir em Londres, o ator de "Piratas das Caraíbas" tem um filme pronto a estrear na Netflix e vai realizar cinebiografia do pintor italiano Amedeo Modigliani.

Quando se insiste na hipótese de voltar à saga da Disney "Piratas das Caraíbas" e, também, quando está para breve a estreia na Netflix do seu novo filme, "Jeanne Du Barry", Johnny Depp vai colhendo frutos do seu talento para o desenho. Depois de um ano polémica com o julgamento que venceu em tribunal contra a ex-mulher, Amber Heard, o ator e músico tem rentabilizado as obras de arte da sua autoria, como aconteceu na galeria Castle Fine Art, em Londres.

Em apenas uma semana, o artista vendeu grande parte dos retratos da sua coleção "Amigos e heróis" por cinco milhões de euros. Os quadros exibiam os rostos icónicos e populares de Bob Marley, Heath Ledger, River Phoenix e Hunter S. Thompson. Cada quadro custa 5 mil euros e o conjunto de autor fica por 19 mil euros. A coleção foi disponibilizada no dia 27 de fevereiro e anteontem já estava praticamente esgotada, adiantou um porta-voz da galeria.

Esta é a segunda vez que a coleção vem para a rua. A primeira foi em julho do ano passado e também todos os exemplares foram comprados. Dessa vez, Johnny Depp presenteou o público com as pinturas de Bob Dylan, Keith Richards, Elizabeth Taylor e Al Pacino, que ele vê como "lendas".

Em apenas sete meses, o pouco consensual intérprete ganhou cerca de 8,5 milhões de euros com as suas criações artísticas. Como confessou ao "Daily Mail", deixa-o "realmente emocionado" perceber que as pessoas se interessam pelo que faz. À publicação, contou ainda que passa agora mais tempo no Reino Unido e em Londres, uma cidade à qual atribui um "um ambiente muito criativo".

Após o mediático julgamento que o opôs a Amber Heard, nos EUA, na sequência de um artigo em que ela se dizia vítima de violência doméstica durante o tempo em que esteve casada com Depp , o artista de 59 anos não para de surpreender. Voltou à música e retomou seriamente o hábito de pintar, sem deixar a representação no cinema.

Nos próximos tempos, deverá dirigir também o seu primeiro filme, uma cinebiografia do pintor italiano Amedeo Modigliani, produzido por Al Pacino.