Jóias da série "The crown" roubadas à margem das filmagens

O set da produção da Netflix foi assaltado, provocando um prejuízo de milhares de euros. Adereços subtraídos fazem parte da quinta temporada da história sobre a rainha Isabel II.

Não se tratou de mais um capítulo da série "La casa de papel" mas sim um roubo na vida real, o ocorrido no set de filmagens da quinta temporada de outra produção de sucesso da Netflix. Esta semana, os bastidores de "The crown" foram visitados por ladrões, atraídos pelo brilho de algumas das joias usadas pelas personagens. A história centra-se na vida de Isabel II de Inglaterra e nas sete décadas do seu reinado e os adereços colocam-se ao nível da realeza, despertando a cobiça.

Os meliantes aproveitaram o sossego da madrugada, a semana passada, para assaltar os camiões que guardavam o guarda-roupa e os acessórios, nos arredores de Doncaster, no condado de South Yorkshire, onde decorre a rodagem. A ocorrência só agora chegou a público e a polícia britânica confirma que foram furtados 200 itens, avaliados em cerca de 180 mil euros. Entre o espólio subtraído contam-se joias, antiguidades, pratas e uma réplica de um ovo Fabergé russo, cujo original foi adquirido pelos reis George V e Mary, os avós da atual monarca britânica.

As autoridades continuam a investigar o caso e já alertaram os comerciantes de antiguidades para estarem atentos. O roubo, de acordo com um porta-voz da Netflix, não irá afetar as filmagens dos novos capítulos de "The crown", cuja estreia está prevista para novembro. A história avança no tempo, por isso Dominic West dará vida ao príncipe Carlos numa versão mais madura, depois de Josh O"Connor o ter interpretado na quarta temporada. Emma Corrin será substituída por Elizabeth Debicki como Lady Di. Imelda Staulton, Jonathan Pryce, Claudia Harrison, Lesley Manville, Jonny Lee Miller e Khalid Abdalla completam o elenco principal.