Jorge Gabriel falha próximos programas de “Praça da Alegria”

Jorge Gabriel vai falhar os próximos programas da “Praça da Alegria”, da RTP1, devido às gravações de um novo projeto que vai estrear em 2020. O apresentador da estação pública só regressa à condução do matutino na próxima quinta-feira. Até lá, caberá a Sónia Araújo continuar a apresentar o formato como tem feito ao lado de Jorge Gabriel. “Amigos, esta semana só nos veremos na ‘Praça’ na quinta-feira. Estarei nas gravações de um novo projeto para 2020. Vou contando pormenores”, escreveu o comunicador, em jeito de promessa, no perfil de Instagram. View this post on Instagram Amigos esta semana só […]