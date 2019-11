Jorge Jesus ligava a Cristina Ferreira quando se sentia sozinho

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:20 Facebook

Cristina Ferreira revelou que recebia videochamadas de Jorge Jesus quando este se sentia sozinho na Arábia Saudita. A apresentadora da SIC admitiu ter uma relação próxima com o agora treinador do Flamengo, após contar que quando Jorge Jesus treinava o Al Hilal telefonava-lhe muitas vezes porque se sentia sozinho. “Ele perguntava se a amiga estava boa… A amiga sou eu. Falávamos por videochamada, que eu adorava. Estava lá ele na Arábia Saudita. Adoro o Jorge, um beijinho”, afirmou. “Ele estava lá muito sozinho na Arábia, na altura!” completou. No entanto, Cristina Ferreira confessou que atualmente já não falam tanto. “A […]