José Carlos Malato alvo de “roubo e abuso” da sua imagem

José Carlos Malato revelou, este sábado, ter sido alvo de roubo e uso indevido da sua imagem para a promoção de um sistema de criptomoedas. O apresentador da RTP recorreu ao seu perfil da rede social Instagram para desmentir as notícias que surgiram na imprensa nacional sobre ter investido numa plataforma de criptomoedas. “Informo que todas estas publicações são FALSAS e constituem um roubo e abuso da minha imagem a que sou completamente alheio. Agradeço que, quando aparecerem no vosso feed – de Facebook ou Instagram – as denunciem”, escreveu. View this post on Instagram Informo que todas estas publicações […]