José Carlos Pereira celebra aniversário: “Foi um ano de mudanças”

O “Vitinho” da série da SIC “Golpe de Sorte” assinala, este domingo, 41 anos. E diz que está feliz da vida. Parabéns a você. José Carlos Pereira chegou aos 41 anos este domingo e assinalou a data com os seus seguidores nas redes sociais. “Foi um ano de grandes mudanças, para melhor em muitos sentidos”, começou por referir Zeca, como é conhecido entre os amigos, para acrescentar: “Obrigado aos que fizeram e fazem parte da minha vida e caminhada”. View this post on Instagram E assim chego aos 41. Foi um ano de grandes mudanças, para melhor em muitos sentidos. […]