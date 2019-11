José Carlos Pereira e o filho celebram aniversário da mãe do ator

NTV Hoje às 11:26, atualizado às 11:45 Facebook

José Carlos Pereira assinalou publicamente o aniversário da mãe com uma dedicatória comovente nas redes sociais, assinada também pelo filho do ator, Salvador. A mãe do ator completa mais um ano de vida este sábado e, para celebrar a data, José Carlos Pereira partilhou uma fotografia de inédita no Instagram. “Hoje é o dia dela… Parabéns mãe e obrigado por me guiares, aconselhares e acompanhares ao longo da minha vida… Incondicionalmente. Amamos-te muito…” View this post on Instagram Hoje é o dia dela…❤️ Parabéns mãe e obrigado por me guiares, aconselhares e acompanhares ao longo da minha vida… Incondicionalmente. Amamos-te […]