José Carlos Pereira já é pai de mais um menino

O terceiro filho do médico e ator José Carlos Pereira nasceu esta quinta-feira. Inês Góis, a namorada, já apresentou o menino, que se chama Afonso Duarte.

Ainda combalida, mas nitidamente orgulhosa, Inês Góis anunciou nas redes sociais o nascimento do segundo filho, fruto da relação com José Carlos Pereira.

O bebé nasceu esta quinta-feira, 7 de julho, e chama-se Afonso Duarte. "Outro bebezão", confessou a recém-mamã após dar as boas-vindas ao menino, que se junta a Tomás, de 15 meses, o primeiro filho em comum com o ator e médico.

José Carlos Pereira também é pai de Salvador, de cinco anos e meio, fruto do anterior relacionamento com Liliana Aguiar, que recentemente passou férias também com a "madrasta" e o irmão Tomás no Algarve.