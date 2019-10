José Carlos Pereira revela primeira fotografia com a namorada

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:25 Facebook

José Carlos Pereira publicou nas redes sociais a primeira fotografia com a atual namorada, Inês de Góis, na sexta-feira. Após assumir publicamente a relação, em setembro, na gala dos Globos de Ouro da SIC, o ator apresentou a atual namorada no Instagram ao mostrar-se pela primeira vez em clima romântico com Inês de Góis numa fotografia. View this post on Instagram I miss this summer…❤️🌅🌊☀️ . . . #tbt #beach #sea #sun #sand #tan #sunset #love #family #summer2019 #throwback @semespinhasnaturabeach A post shared by Jose Carlos Pereira (@josecarlospereiraoficial) on Oct 18, 2019 at 12:58pm PDT Recorde-se que José Carlos Pereira […]